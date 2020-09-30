Украинская певица Настя Каменских восхитила нежным «застенчивым» образом

Как передает Politeka.net, артистка новый снимок на своей странице в «Инстаграм».

«Отдых - важная и неотъемлемая часть работы. Это перезагрузка, которая необходима нашему телу и нашему разуму И огромный ресурс, из которого можно черпать энергию, силы и даже вдохновение», - написала артистка.

На опубликованном фото Каменских в легком белом платье с рюшами запечатлена, сидя з столом. При этом перед ней лежат столовые приборы. Вероятно фото сделано перед приемом пищи.

Каменских держит руки у лица, что делает снимок еще боле милым.

Пользователи Сети восхищаются милым образом артистки. Похоже, что в таком виде они нравится больше, чем на слишком откровенных фото, за которые ее часто критикуют.

«Милашка», «Красотуличка», «Застиснялась или Потап приснился❤️», «Вы чудесна», «О Боги... какая волшебносветложивая», «Милота», «Какие красивые глаза», «Самая самая лучшая», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских задрала ноги в экстра-мини и засветила лишнее: «Просто нереально».

Как сообщала Politeka, поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож.

Также Politeka писала, что Настя Каменских в мини-платье раздвинула ноги в вызывающей позе: "Прости, конечно, но это...".