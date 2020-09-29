33-летняя украинская певица Настя Каменских в прозрачном платье опозорилась на сцене

Сейчас певица находится на отдыхе с супругом, поэтому в ее профиле много ярких кадров из отпуска и рассказов о хорошо проведенном времени. В то же время фанаты публикуют в социальной сети Инстаграм новые фото и видео знаменитостей, которые были сделаны на ранних концертах звезды.

Как известно, после похудения Каменских кардинально сменила имидж и теперь появляется на сцене в полупрозрачных и дерзких нарядах без какого-либо смущения. Настя не скрывает тело и вовсю демонстрирует его. Однако, фанаты в этот раз не оценили пост, удивившись не только фигуре звезды, которая показалась им снова располневшей, но еще и ее выступлению.

«Потап и Настя Каменских - Кончиками Пальцев! 💥👍Помните такаю Песню? ✊Живое Выступление! 💯Любимые Исполнители!», - сказана в сообщении на фан-аккаунте.

Вот как реагируют фанаты в целом:

«Полный дебилизм..зачем такое показывать...; Жесть какая-то; ☘️ Ну капец ! И голос и сама и .....всё .....🙄😢🙄🙄; Бред...🙄; Бывшая любимая песня моей бывшей жены👍👍; 👏Душевная; Дуэт прикольный))Настя-красотка); Пипец, какая "глубокая" песня...🤦впрочем, в стиле современного шлака.; Жуть🤔; Настенька, а куду делась худоба, ты худая, как в инсте у тебя... 😃; Песня ни о чем».

Ранее мы писали, что в разделе Стори Настя помиловалась вместе с супругом, показала свои формы без фотошопа и даже удивила лицом без макияжа. На кадрах отчетливо можно заметить морщины звезды, однако она не считает это недостатком.

Настя выступает за естественность, об этом она однажды рассказала в интервью:

«Я люблю морщины. Серьезно: считаю, что каждая морщинка — напоминание о прожитом, она делает женщину сексуальнее. Так что я принципиальный противник инъекций красоты и всевозможных улучшений, произведенных с помощью иголки или скальпеля», - отмечала ранее Настя.

Пилинги, чистки, массаж и другие более сложные процедуры делает звезда только у своего косметолога.

«Я вообще уверена, что регулярность и систематичность в отношении beauty — главный залог долговечности красоты», - также ранее рассказывала певица. Поклонники же под некоторыми постами отмечают, что все равно замечают, как постарела певица.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы"

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