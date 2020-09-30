Звезда рассказала, что ей нравится становиться лучше

Украинская певица Настя Каменских показала фигуру, которой грех не гордиться

Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото, продемонстрировав формы в легком платье, передает Politeka.net. Звезда позировала на диване задрав ножку. При этом показалось ее соблазнительное бедро.

Певица распустила длинные темные волосы, которые были влажными будто после душа.

Завершили образ Каменских различные украшения. Кроме того, нельзя не отметить, что украинская красотка предстала без макияжа.

В посте звезда рассказала о своем спортивном интенсиве.

"Становиться лучше с каждым новым днём и быть причастной к улучшению жизни других людей - это то, что делает меня счастливой ❤️", - написала Настя.

Звезда сообщила, что готовится к работе, и пишет посты и видео.

Публикация за час собрала более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Шикарная 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖", "зачем ноги показывать", "Настя, девушка 20 лет...☀️", "Очень красивая", "Настя, да у тебя ляжка супер", "С Потапом разбежались что ли!????", "Ваще непохожа", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских позировала в легком белом платье с рюшами запечатлена, сидя з столом. При этом перед ней лежат столовые приборы. Вероятно фото сделано перед приемом пищи.

«Отдых - важная и неотъемлемая часть работы. Это перезагрузка, которая необходима нашему телу и нашему разуму И огромный ресурс, из которого можно черпать энергию, силы и даже вдохновение», - написала артистка.

Напомним, Каменских задрала ноги в экстра-мини и засветила лишнее: «Просто нереально».

Как сообщала Politeka, поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож.

Также Politeka писала, что Настя Каменских в мини-платье раздвинула ноги в вызывающей позе: "Прости, конечно, но это...".