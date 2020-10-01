Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе і розповіла про бажання

На фото зірка показала себе в топі і лосинах, які були частково прозорі. Образ Олена доповнила кепкою і білою накидкою, яку відчинила, а в руках тримала сумочку. Омович знімала себе на телефон в ліфті, демонструючи перед дзеркалом шостий розмір. Груди ледве вмістилася у вузьку тканину і прямо випирала з неї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так захотілося наростити волосся, давайте відмовляйте мене. Що думаєте?",- написала красуня.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виріжте мені очі, я починаю комплексувати дивлячись на тебе", "Люби своїх близнючок", "ти дуже красива", "ось цікаво стало. Який iq у таких дівчат", "свої і так довгі красиві, не потрібно псувати, от чесно".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович зняла себе крупним планом.

З такого сміливого вбрання визирали найінтимніші місця без білизни:"Ох, як стирчать". Бюст шостого розміру розтягнув крихітний топ і здавалося йому там зовсім не вистачає місця.

Нагадавши, Українська Кардашьян в прозорій білизні ледве втримала шостий розмір

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян в чорному шовку похвалилася своїми величезними " кульками"

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян спеціально відстовбурчила топ, хвалячись шостим розміром



