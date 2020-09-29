Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в зеркало
Красотка опубликовала сториз, в котором предстала в соблазнительной пижаме с ананасами, сообщает Politeka.net. Модель показала себя во весь рост, а затем чуть поближе.
Алена была в комбинезоне на пуговицах. Последние красотка расстегнула, чтобы показать обнаженные части тела.
Шестой размер груди звезды выпрыгивал из выреза, а "озорница" еще и игриво потрясла прелестями.
Большие объемы притягивали взгляд, как и стройные ножки звезды, которые стали видны благодаря длине комбинезона.
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Модель распустила волосы и улыбнулась, глядя в телефон. Алена потрогала себя за голову.
"Доброе утро", - написала звезда.
Таким образом красотка показала, в чем спит.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, поскольку в сториз нет такой возможности.
Напомним, Алена Омович опубликовала жаркие кадры в своем сториз. Красотка предстала полулежа в черном топике, из которого показалась грудь.
Звезда распахнула белую рубашку, тем самым еще лучше показав невероятные объемы.
Большие прелести смотрелись соблазнительно, как и тончайшая талия с упругим животиком.
Ранее мы писали, что Алена Омович с загорелой кожей показала себя на отдыхе. Белый купальник выгодно подчеркнул ее пышные формы, а пикантный вырез снизу под грудью добавил изюминки представленному образу, ведь бюст звезды был показан с выгодного ракурса.
Пользователи сети не сдержались от взбудораженных комментариев и засыпали красотку комплиментами.
Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.
Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини