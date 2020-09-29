Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в зеркало

Красотка опубликовала сториз, в котором предстала в соблазнительной пижаме с ананасами, сообщает Politeka.net. Модель показала себя во весь рост, а затем чуть поближе.

Алена была в комбинезоне на пуговицах. Последние красотка расстегнула, чтобы показать обнаженные части тела.

Шестой размер груди звезды выпрыгивал из выреза, а "озорница" еще и игриво потрясла прелестями.

Большие объемы притягивали взгляд, как и стройные ножки звезды, которые стали видны благодаря длине комбинезона.

Модель распустила волосы и улыбнулась, глядя в телефон. Алена потрогала себя за голову.

"Доброе утро", - написала звезда.

Таким образом красотка показала, в чем спит.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, поскольку в сториз нет такой возможности.

Напомним, Алена Омович опубликовала жаркие кадры в своем сториз. Красотка предстала полулежа в черном топике, из которого показалась грудь.

Звезда распахнула белую рубашку, тем самым еще лучше показав невероятные объемы.

Большие прелести смотрелись соблазнительно, как и тончайшая талия с упругим животиком.

Ранее мы писали, что Алена Омович с загорелой кожей показала себя на отдыхе. Белый купальник выгодно подчеркнул ее пышные формы, а пикантный вырез снизу под грудью добавил изюминки представленному образу, ведь бюст звезды был показан с выгодного ракурса.

Пользователи сети не сдержались от взбудораженных комментариев и засыпали красотку комплиментами.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

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