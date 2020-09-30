Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала загорелое тело в крошечном платье

Алена не стыдится того, что полностью преобразила свое тело, сделала несколько пластических операций, поставила импланты, а также регулярно подкалывает филлеры в лицо.

Девушке нравится, как она выглядит и модель чувствует себя комфортно в теле, которое она «сделала сама». При этом модель продолжает набирать популярность - будучи рекламным представителем онлайн-магазина, она знает, как привлечь внимание к одежде, что надевает.

Не так давно, полторы недели назад, она рассказала, как прошла ее очередная маммопластика у доктора, которого она регулярно посещает:

«На спине спать могу, не очень удобно...но реально) Единственный момент, теперь все время хожу в спортивном топе, чтобы грудь от тяжести не провисла. Как думаете буду ли я ещё что нибудь в себе менять?🤣🥴», - написала в середине сентября Алена в Инстаграм.

На фото, представленном на фан-аккаунте, видно, что девушка довольна результатом, а черное мини-платье на тоненьких бретельках лишь подчеркивает формы знаменитости. Без бюстгальтера Алена смогла продемонстрировать грудь во всей красе, приспустив слегка наряда.

Вот что пишут пользователи:

«смотрится как свои большие формы»😂😂😂 . Алён, они смотрятся, как будто ты Каппадокия а это два воздушных шара; "Как свои"😂😂😂 это конечно если очень сильно себе внушить; Кстати, Алена, а каково спать с такой большой грудью на животе? Удобно?;Посмотрев на тебя , сложно сказать - как свои большие 😂; Сходи к психотерапевту, чтобы он тебе мозги поставил; Смотрятся как пришитые шары, скоро лопнут уже; ваш позвоночник не готов к такой тяжести 😅».

Мы ранее писали, что каждый день девушка снимается в новой одежде разных брендов и разного стиля, ведь она сотрудничает с интернет-магазинами одежды. Даже в брюках и коротеньком черном топе образ для некоторых критиков показался слишком вызывающим, ведь девушка не стала скрывать плоский животик и довольно внушительную грудь шестого размера.

В целом новый образ Омович, дополненный шляпой и аккуратными босоножками был воспринят более положительно, чем дерзкие кадры в бикини, но нашлись и заядлые критики:

«Ты хороший пример как не надо одеваться», «🔥 непривычно видеть вас такой одетой))», «Как всегда си*ка торчит, какой либо фоте))))», «самая крутая 🔥», «Девушка красивая, но худенькая очень .... хочется покормить ... без обид», «Ты красивая и такая сексуальная 💖», «Ахренеть, где вы ее взяли?)))», «Lovely 🌹🌹 and alluring», «Огонь-баба😍».

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини