Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала про планы

На фото Омович позировала в прозрачном белье, став на карачки у кровати. Модель волосы оставила распущенными, а в комнате был включен розовый свет. Образ Алена дополнила кроссовками, которые можно заметить на ногах. Звезда снимала себя на телефон, фотографируя зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто чем занят в такой дождливый день? Я поехала за тортиками", - написала Алена.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нереальная красотка", "Ничем, сижу и места себе не нахожу, и к холодильнику постоянно носит", "Говорят что эти большие бочки бывают радиоактивные теперь ясно почему она тонкая худа и очень сухая", "Чертовски хорошо выглядишь", "Квинсистеция нарциссизма!!!".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала загорелое тело в крошечном платье.

Не так давно, полторы недели назад, она рассказала, как прошла ее очередная маммопластика у доктора, которого она регулярно посещает:

«На спине спать могу, не очень удобно...но реально) Единственный момент, теперь все время хожу в спортивном топе», - написала в середине сентября Алена в Инстаграм.

Напомним, украинская Кардашьян специально оттопырила топ, хвастаясь шестым размером

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