Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і здібності

На кадрах Кумейко позує у велотреках і корсеті. Образ доповнила красуня піджаком, який розкрила в ролику. Поруч стояв чоловік у костюмі, сорочці та краватці. Він взяв Анастасію за ногу і вона почала демонструвати свою ефектну розтяжку. Волосся у красуні були розпущені, а в цей раз співачка була в туфлях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Он остановился, чтобы подвезти меня, спросив: "Куда ехать будем?". 🚖 А я указала маршрут носочком, ответив "К звездам". ✨ @polyschuk @musicboxua 💫 #djNana #anastasiadomination #ногивруки

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"Він зупинився, щоб підвезти мене, запитавши:" куди їхати будемо?".  А я вказала маршрут носочком, відповівши "до зірок", - написала Кумейко

Фанати подивилися більше двох тисяч разів ролик і написали коментарі:

"Ти ж на 17.00", "до зірок","..до зірок..з упором на праву ..лівої через себе..і партнер..зловити...зірку", "Пару підходів і зал не потрібен".

Повідомлялося, що співачка, діджей Анастасія Кумейко застигла в пікантній позі.

Наряд мав глибоке декольте і розріз в районі спідниці. 

Анастасія нагнулася і показала бюст, який ледь утримувала тканину вбрання. 

Зірка зробила губи"качечкою". Макіяж лише підкреслив красу артистки. 

Ми писали, що відома співачка Анастасія Кумейко показала себе і розповіла про нову тенденцію.

На фото красуня здалася міні-Леопарді, яким обтягнула своє тіло. 

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