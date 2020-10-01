Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и способности

На кадрах Кумейко позирует в велотреках и корсете. Образ дополнила красотка пиджаком, который распахнула в ролике. Рядом стоял мужчина в костюме, рубашке и галстуке. Он взял Анастасию за ногу и она начала демонстрировать свою эффектную растяжку. Волосы у красотки были распущены, а в этот раз певица была в туфлях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Он остановился, чтобы подвезти меня, спросив: "Куда ехать будем?". А я указала маршрут носочком, ответив "К звездам", - написала Кумейко

Фанаты посмотрели более двух тысяч раз ролик и написали комментарии:

"Ты же на 17.00", "К звездам", "..к звездам..с упором на правую ..левой через себя..и партнёр..поймал...звезду", "Пару подходов и зал не нужен".

Сообщалось, что певица, диджей Анастасия Кумейко застыла в пикантной позе.

Наряд имел глубокое декольте и разрез в районе юбки.

Анастасия нагнулась и показала бюст, который едва удерживала ткань наряда.

Звезда сделала губы "уточкой". Макияж лишь подчеркнул красоту артистки.

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На фото красотка показалась мини-леопарде, которым обтянула свое тело.

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