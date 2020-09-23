Украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, удивила дерзкой выходкой в лифте

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" смелое фото, на котором предстала в откровенной позе. Она сделала селфи напротив зеркала в лифте, задрав ногу выше собственной головы. Анастасия продемонстрировала отличную растяжку и свои стройные ноги во всей красе.

"Среду начинаю так. 🖤

P.S. Фото можете приближать, я в шортах 😜

P.S. для хейтеров: Лифт после себя протерла 😊👻", - подписала певица свой снимок.

Образ Анастасии Кумейко заслуживает отдельного внимания. Красотка регулярно балует поклонников пикантными нарядами, на этот раз помимо шорт она надела тонкую черную футболку с цветочными узорами, короткие черные сапожки на каблуке, широкополую шляпу и солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала в хвост на затылке.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились не только физической формой, но и остроумием певицы:

"Интересно как начнётся тогда пятница 😂"; "Блин! И не придраться теперь 😤😁"; "Если бы передо мной открылся лифт, и там была девушка в такой позе - это был бы офигительно прекрасный день"; "Фантастический шпагат💯💯💯"; "Вы просто бомба🧡"; "Ха-ха. Программа античит. Наслаждайтесь эстетикой 🐱"; "Какая умничка, и фото сделала, и сразу всем недобрым ротики позакрывала ... ну что тут скажешь - милашка 🔥🔥🔥".

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