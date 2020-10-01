Відома модель Міла Кузнєцова посвітила пишними формами в незвичайному місці

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Модель плюс-сайз абсолютно не комплексує через свої габарити, а навпаки всіляко їх підкреслює. Зірка не перестає радувати своїх передплатників в Instagram, яких зібралося вже більше 640 тисяч, досить відвертими фотографіями.

Дівчина, яка любить проводити час на курортах і люксових готелях, засвітила пишне декольте, оголивши свою гордість в тирі.

Кузнєцова залишив прочиненою блискавку куртки, розбурхавши фантазію передплатників.

"Хлопців, отримала масу емоцій, дуже чітко потрапляла. Незабутні враження", - емоційно звернулася модель до користувачів мережі, покрасувавшись своїми вражаючими формами.

Раніше повідомлялося, що відома своїм 13-м розміром грудей українська модель Міла Кузнєцова похвалилася пікантними фото в спортзалі.

На тренування Кузнєцова одягла чорно-салатовий спортивний костюм, з-під розстебнутої Олімпійки виглядала тісна Бірюзова майка з величезним декольте, яке ледь втримало її форми.

Нагадавши, відома українка з 13-м розміром грудей розкрила халатик і показала всю себе.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром ледве вмістила розкішні "бомбочки" в бездонне декольте, приголомшливі кадри.

Також Politeka повідомляла, що пустотлива українка з 13-м розміром без білизни вмостилася на ліжко: "гаряча штучка".