Відома модель Міла Кузнєцова посвітила пишними формами в незвичайному місці
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Модель плюс-сайз абсолютно не комплексує через свої габарити, а навпаки всіляко їх підкреслює. Зірка не перестає радувати своїх передплатників в Instagram, яких зібралося вже більше 640 тисяч, досить відвертими фотографіями.
Дівчина, яка любить проводити час на курортах і люксових готелях, засвітила пишне декольте, оголивши свою гордість в тирі.
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Кузнєцова залишив прочиненою блискавку куртки, розбурхавши фантазію передплатників.
"Хлопців, отримала масу емоцій, дуже чітко потрапляла. Незабутні враження", - емоційно звернулася модель до користувачів мережі, покрасувавшись своїми вражаючими формами.
Раніше повідомлялося, що відома своїм 13-м розміром грудей українська модель Міла Кузнєцова похвалилася пікантними фото в спортзалі.
На тренування Кузнєцова одягла чорно-салатовий спортивний костюм, з-під розстебнутої Олімпійки виглядала тісна Бірюзова майка з величезним декольте, яке ледь втримало її форми.
Нагадавши, відома українка з 13-м розміром грудей розкрила халатик і показала всю себе.
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром ледве вмістила розкішні "бомбочки" в бездонне декольте, приголомшливі кадри.
Також Politeka повідомляла, що пустотлива українка з 13-м розміром без білизни вмостилася на ліжко: "гаряча штучка".