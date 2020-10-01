Известная модель Мила Кузнецова посветила пышными формами в необычном месте

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Модель плюс-сайз абсолютно не комплексует из-за своих габаритов, а наоборот всячески их подчеркивает. Звезда не перестает радовать своих подписчиков в Instagram, которых собралось уже больше 640 тысяч, довольно откровенными фотографиями.

Девушка, которая любит проводить время на курортах и люксовых отелях, засветила пышное декольте, обнажив свою гордость в тире.

Кузнецова оставил приоткрытой молнию куртки, взбудоражив фантазию подписчиков.

«Ребят, получила массу эмоций, очень четко попадала. Незабываемые впечатления», - эмоционально обратилась модель к пользователям Сети, покрасовавшись своими внушительныи объемами.

Ранее сообщалось, что известная своим 13-м размером груди украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пикантными фото в спортзале.

На тренировку Кузнецова надела черно-салатовый спортивный костюм, из-под расстегнутой олимпийки выглядывала тесная бирюзовая майка с громадным декольте, которое едва удержало ее формы.

Напомним, украинка с 13-м размером груди распахнула халатик и показала всю себя.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером еле вместила роскошные "бомбочки" в бездонное декольте.

Также Politeka сообщала, что шаловливая украинка с 13-м размером без белья умостилась на кровать.