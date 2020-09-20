Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, поделилась новым фото

На своей странице в Инстаграм пышногрудая красавица опубликовала совместный снимок с ведущим Improv Live Show на Новом канале Владимиром Шумко., передает Politeka.net.

Для такой встречи Мила выбрала длинное светлое платье в пол с традиционным декольте, которое подчеркивало выдающиеся формы украинки.

В комментариях поклонники не поскупились на комплименты:

«Какое у вас платьице изящное, очень вам идет к лицу❤️», «Красотка❤️ Как всегда выглядишь бесподобно красиво👍», «Вы просто прекрасно выглядите, очень красивый образ😀», «Ты просто шикарная 🔥🔥фотка огонь 🔥🔥🔥», «Супер шикарная симпотяжка», «🤗🤗🤗Наша красотка Мила!!! Вы как всегда на высоте 😍🌹🌹🌹», «Прекрасное фото, вы отлично смотритесь вместе😊», «Мила, ты красотка, настоящая украинская гарна дивчина🔥🔥🔥!!!».

Ранее мы писали, что что Кузнецова решила принять участие в популярном флешмобе, в ходе которого нужно повернуть телефон на 360 градусов, стоя при этом перед зеркалом.

При этом Кузнецова выбрала для участия экстремальный купальник, который едва выдерживал вес ее внушительных «бомб». Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, украинка с 13-м размером обтянула бюст веревочками, эффектный ракурс.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером похвасталась богатством в экстремальном купальнике.

Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером засмущала своим бюстом королеву Елизавету II.