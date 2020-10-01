44-річний гуморист, чоловік Алли Пугачової, Максим Галкін потішив оригінальною витівкою прямо в автомобілі

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постав у дещо жіночному образі - як вважають коментуючі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, кучерявий Галкін, сидячи на задньому сидінні авто з заштореними вікнами, підспівував під відому пісню, зображуючи з себе "маленьку принцесу". Гуморист активно використовував міміку, створюючи "живу" та смішну картинку.

Не всі користувачі, тим не менш, оцінили забаву Галкіна. Багато хто пожурив артиста за занадто немужній вигляд, особливо, публіка накинулася на нього через кучері.

Примітно, що волосся Максима здаються сивуватими - можливо, це таке освітлення, а, може бути, Галкін вирішив поексперементувати із зовнішністю. вийшло, в будь-якому випадку, цікаво, враховуючи, що ще один чоловік Алли Борисівни, тільки колишній, Філіп Кіркоров останнім часом теж несподівано посивів. Як відомо, 52-річний артист хизується "сірими" дредами, натякаючи на симбіоз свого "поважного" віку з молодіжними нотками.

Користувачі кинулися активно коментувати кадри з Галкіним, порівнюючи його то з жінкою, то зі стриптизером Тарзаном:

"Максим, а кучері у Вас свої???"- "ні! Спить на бігудях"

"Кучерики шикарні 😍 🔥 "

"Максим! Не треба кучерів....благаю🙏" - "це його природні😁"

"Кучері чимось кучері Тарзана нагадують 😂 🙈" - "фу, ні! Нічим на тарзаньї не схожі. Тут кучері на розумній голові талановитої, благородної людини"

"Кудряшка Максююю!)))😂👏"

"Сивієш Максим 😢 😃 "

"І вас в сивий колір, як Філіпа, Алла змушує фарбуватися? Подстать її віку щоб виглядали? Вже не робіть з себе старого, слухаючи бабусю"

"Що ж так на бабу-то схожий 😂 😂 😂 "

"Ти з віком стаєш схожий на Аллу Пугачову!"

Нагадаємо, що щасливого Галкіна після запального танго з донькою відправляють на «Танці з зірками»: «Талантище».

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна в балахоні вразила зовнішнім виглядом і поведінкою, відео.