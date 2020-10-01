44-летний юморист, муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин позабавил оригинальной выходкой прямо в автомобиле

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстал в несколько женственном образе - как полагают комментирующие (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, кудрявый Галкин, сидя на заднем сидении авто с зашторенными окнами, подпевал под известную песню, изображая из себя "маленькую принцессу". Юморист активно использовал мимику, создавая "живую" и смешную картинку.

Не все пользователи, тем не менее, оценили забаву Галкина. Многие пожурили артиста за слишком немужественный вид, особенно, публика взъелась на него из-за кудряшек.

Примечательно, что волосы Максима кажутся седоватыми - возможно, это такое освещение, а, может быть, Галкин решил поэксперементировать с внешностью. Вышло, в любом случае, любопытно, учитывая, что еще один супруг Аллы Борисовны, только бывший, Филипп Киркоров в последнее время тоже неожиданно поседел. Как известно, 52-летний артист щеголяет "серыми" дредами, намекая на симбиоз своего "почтенного" возраста с молодежными нотками.

Пользователи кинулись активно комментировать кадры с Галкиным, сравнивая его то с женщиной, то со стриптизером Тарзаном:

"Максим, а кудри у Вас свои???" - "нет! Спит на бигудях"

"Кудряшки шикарные😍🔥"

"Максим! Не надо кудрей....умоляю🙏" - "это его природные😁"

"Кудри чем-то кудри Тарзана напоминают 😂🙈" - "фу, нет! Ничем на тарзаньи не похожи. Тут кудри на умной голове талантливого, благородного человека"

"Кудряшка Максюююю!)))😂👏"

"Седеешь Максим 😢😃"

"И вас в седой цвет, как Филипа, Алла заставляет краситься? Подстать ее возрасту чтоб смотрелись? Уже не делайте из себя старика, слушая бабушку"

"Что ж так на бабу-то похож😂😂😂"

"Ты с возрастом становишься похож на Аллу Пугачеву!"

Напомним, что счастливого Галкина после зажигательного танго с дочкой отправляют на «Танцы со звездами»: «Талантище».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео.