Российский комик Максим Галкин станцевал неповторимое танго со своей дочкой Лизой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, на котором в домашней обстановке дурачится с Лизой. Папа и дочка станцевали танго, после чего Максим наложил на видео музыку. Стоит отметить, что получился танец просто превосходным, на что сразу же обратили внимание все поклонники.

За несколько часов ролик посмотрели почти миллион раз. В комментариях оставили массу комплиментов семье. Кроме этого, поклонники решили, что Максиму обязательно нужно принять участие в шоу «Танцы со звездами».

«Так приятно смотреть на такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы», «Это самое милое, что я видела за последнее время», «Господи, какие же вы с Аллой Борисовной клёвые, какие вы молодцы, что родили и воспитываете таких чудесных малышей», «Чисто волк и заяц из Ну погоди», «Лизочек талантище!!! Красавица!», «Раньше Вы были ведущим, теперь можно и в качестве участника «Танцев со звёздами», «10.0 Танцы со звездами отдыхают и нервно топают ножкой)», - пишут пользователи сети.

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