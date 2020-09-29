Российский комик Максим Галкин станцевал неповторимое танго со своей дочкой Лизой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, на котором в домашней обстановке дурачится с Лизой. Папа и дочка станцевали танго, после чего Максим наложил на видео музыку. Стоит отметить, что получился танец просто превосходным, на что сразу же обратили внимание все поклонники.
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За несколько часов ролик посмотрели почти миллион раз. В комментариях оставили массу комплиментов семье. Кроме этого, поклонники решили, что Максиму обязательно нужно принять участие в шоу «Танцы со звездами».
«Так приятно смотреть на такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы», «Это самое милое, что я видела за последнее время», «Господи, какие же вы с Аллой Борисовной клёвые, какие вы молодцы, что родили и воспитываете таких чудесных малышей», «Чисто волк и заяц из Ну погоди», «Лизочек талантище!!! Красавица!», «Раньше Вы были ведущим, теперь можно и в качестве участника «Танцев со звёздами», «10.0 Танцы со звездами отдыхают и нервно топают ножкой)», - пишут пользователи сети.
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