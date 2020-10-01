Рідкісне фото Софії Ротару з сестрою, братом і батьками з'явилося в мережі

Як передає Politeka.net, чорно-біле фото, яке мало хто бачив раніше, опублікували на одній з фан-сторінок знаменитості. (Щоб подивитися-проскрольте в самий низ)

На фото, Ротару, ще зовсім юна, її спершу навіть важко впізнати.

Відзначимо, знімок для багатьох став сюрпризом. У той же час хтось зазначив, що, ймовірно, цей знімок засмучує Софію Ротару, оскільки її батьків вже немає на цьому світі.

"Яке фото!", "Софія Михайлівна, коли дивиться на це фото, напевно засмучується, що батьків немає вже!", "Вперше таке фото бачу", "відразу видно, що всі люблять один одного! Хороша і дружна сім'я!", "Сімейне фото, де найближчі, улюблені і дорогі серцю батьки. Пам'ять про них завжди буде всередині себе, так само як і у нас, у яких немає вже на цьому світі батьків. Царство небесне і вічна пам'ять", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Батьком Софії був бригадир виноградарів-Михайло Ротару, мати Олександри Іванівна працювала на ринку. У родині було шестеро дітей, серед яких Софія була другою за старшинством.

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