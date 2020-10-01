Рідкісне фото Софії Ротару з сестрою, братом і батьками з'явилося в мережі
Як передає Politeka.net, чорно-біле фото, яке мало хто бачив раніше, опублікували на одній з фан-сторінок знаменитості. (Щоб подивитися-проскрольте в самий низ)
На фото, Ротару, ще зовсім юна, її спершу навіть важко впізнати.
Відзначимо, знімок для багатьох став сюрпризом. У той же час хтось зазначив, що, ймовірно, цей знімок засмучує Софію Ротару, оскільки її батьків вже немає на цьому світі.
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"Яке фото!", "Софія Михайлівна, коли дивиться на це фото, напевно засмучується, що батьків немає вже!", "Вперше таке фото бачу", "відразу видно, що всі люблять один одного! Хороша і дружна сім'я!", "Сімейне фото, де найближчі, улюблені і дорогі серцю батьки. Пам'ять про них завжди буде всередині себе, так само як і у нас, у яких немає вже на цьому світі батьків. Царство небесне і вічна пам'ять", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Батьком Софії був бригадир виноградарів-Михайло Ротару, мати Олександри Іванівна працювала на ринку. У родині було шестеро дітей, серед яких Софія була другою за старшинством.
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