Редкое фото Софии Ротару с сестрой, братом и родителями появилось в Сети

Как передает Politeka.net, черно-белое фото, которое мало кто видел ранее, опубликовали на одной из фан-страниц знаменитости. (Чтобы посмотреть - проскрольте в самый низ)

На фото, Ротару, еще совсем юна, ее сперва даже трудно узнать.

Отметим, снимок для многих стал сюрпризом. В то же время кто-то отметил, что, вероятно, этот снимок печалит Софию Ротару, поскольку ее родителей уже нет на этом свете.

«Какое фото!», «Софья Михайловна наверно, когда смотрит на это фото, наверно расстраивается, что родителей нету уже!», «Впервые такое фото вижу», «Сразу видно, что все любят друг друга! Хорошая и дружная семья!», «Семейное фото, где самые близкие, любимые и дорогие сердцу родители . Память о них всегда будет внутри себя , так же как и у нас, у которых нет уже на этом свете родителей. Царствие небесное и вечная память», - пишут в комментариях.

Напомним, София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Отцом Софии был бригадир виноградарей - Михаил Ротару, мать Александры Ивановна работала на рынке. В семье было шестеро детей, среди которых София была второй по старшинству.

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

Как сообщала Politeka, София Ротару забыла о возрасте и порезвилась с дружками-красавцами на природе.

Также Politeka писала, что красотка-сестра Софии Ротару сразила наповал экс-любовника Наташи Королевой.