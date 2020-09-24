73-летняя София Ротару произвела настоящий фурор, показав, как они с супругом выглядели 52 года назад

22 сентября, в день годовщины свадьбы с Анатолием Евдокименко, София Ротару решила вспомнить радостное событие, опубликовав в своем Instagram архивное фото.

На переднем плане домашнего снимка позирует еще совсем молодая певица. Сзади ее покойный муж.

«Есть вечная Любовь», — прокомментировала София Ротару.

Поклонники были невероятно тронуты постом артистки. Многие считают, что такая любовь - єто уникальный дар.

«Вы пример молодому поколению артистов, но старому тоже конечно. Очень порядочная, восхищаюсь вами. Никаких любовных интриг, браво. Счастья и крепкого здоровья и вашей семье», «Да, есть вечная любовь. Она самая красивая и самая драгоценная любовь. Дар уникальных людей», «Есть, София Михайловна, есть вечная любовь!!! Вы одна из немногих, кому Бог дал это испытать.... Вы достойны такой любви, как никто другой! P.S. Ваши глаза на фото....они бесконечно красивы, и сейчас они такие же!!!», «Вы эталон верности, мудрости, красоты и всеми любимая королева! Будьте всегда здоровы и счастья вашей семье!», - написали ей в комментариях.

Среди тех, кого тронуло фото и Алла Пугачева, которая отреагировала на снимок, поставив «лайк».

Напомним, София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в браке 34 года. В 2002 году муж артистки трагично скончался после инсульта, ему было 60 лет.

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

Как сообщала Politeka, София Ротару забыла о возрасте и порезвилась с дружками-красавцами на природе.

Также Politeka писала, что красотка-сестра Софии Ротару сразила наповал экс-любовника Наташи Королевой.