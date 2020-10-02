Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) кожен раз вражає своїми неймовірними об'ємами

Шанувальники зірки, не мали сили встояти перед красою брюнетки й опублікували фото, відмітивши її, пише Politeka.net. Так, модель постала в прозорій блузі, крізь яку було видно все.

Кассандра розсілася на м'яких поручнях дивана, розкинувши ніжки.

Зірка одягла прозору блузу, забувши про білизну, в результаті з-під одягу ніжно-рожевого кольору визирали найінтимніші місця: "О, так!".

Також модель була в чорних трусиках на тонких лямках.

Наряд і поза красуні просто зводять з розуму чоловіків. Такій відвертості та сміливості зірки можна тільки позаздрити, але ж їй є чим пишатися - пишний бюст, тонка талія, пружний живіт і накачані ніжки.

Різні прикраси доповнили образ.

Красуня дивилася в камеру, доторкнувшись довгими нігтиками до волосся. Її пухкі губи були прочинені.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.

Такі спекотні фото стали виглядати ще пікантніше завдяки красивій позі зірки на колінах.

Завершили образ моделі красиві сережки і капелюшок.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега з подружкою позували в одних спідничках, виставивши назад сідниці.

Розкішна брюнетка розпустила волосся, яке лягло хвилями на спині. Модель притулилася до блондинки щокою. Обидві дивилися в камеру з-під пишних вій.

Фото вийшло дуже спекотним, як раз для обкладинки дорослого журналу.

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