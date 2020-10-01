34-річна Наталя - молодша сестра покійної Жанни Фріске, збентежила відвертим знімком

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, на якому постала в спокусливому чорному бікіні.

Наталя прийняла жарку позу, зігнувшись на бетонному виступі. Красуня з мокрим волоссям задерла голову і пустотливо подивилася в камеру, демонструючи апетитні форми.

"Лікуйте душу відчуттями. @ Оскар Уайльд. Швидше б відкрили кордони🙏 так хочеться до океану️️🌊", - підписала фото зірка.

У коментарях розгорнулися справжні "баталії" з приводу того, що Фріске вдалася до допомоги фотошопу - мовляв, в житті, вона не така струнка, як на цьому кадрі. А також темою для суперечок стала її схожість на померлу від раку знамениту сестру. Часто публіка не дає їй проходу - скрізь про це нагадуючи і без кінця порівнюючи.

"Фотошоп" - "де?😅" - "ну, немає у тебе такої фігури, Наташ)) не мудруй" - "так? А яка у мене фігура?)" - "ну ти ж пухляшик😊" - "пухляшик не те слово, після карантину, а ця фотка була зроблена у вересні того року))) там я важила 62 кг😊"

"А вона, не їздить, під псевдонімом, Жанни? Це капець, як стрьомно 🤔 🤔 "

"Живіть своїм життям. Ви ж самодостатні. Ви є ви, Жанна є Жанна" - "зауважте, це ви мене порівнюєте, ви мені приписуєте чуже життя!"

"Один в один фігура Жанночки!!!"

"Немов Жанночка повернулася"

"Копія Жанни! Так схожі з Жанною! Земля пухом і Царство Небесне!!😢😢😢"

"У чому тут видно Жанну, ні поза ні зовнішність цього не показують. Люди бачать те, що хочуть бачити. Так, ми всі любили Жанну, але кожна людина індивідуальна і сестра не може бути її копією, вони не близнюки. У Наталії своє життя"

Нагадаємо, що Наталія Фріске вразила рідкісним архівним фото: "чому саме вона?».

Також Politeka писала, що сестра Жанни Фріске зганьбилася виступом у сукні покійної співачки: "який кошмар... Навіщо?"