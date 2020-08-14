Отец певицы Жанны Фриске рассказал, почему его младшая дочь носит платья своей умершей сестры

Наталью Фриске нередко обвиняют в том, что она пытается подражать своей более успешной сестре. Отец Натальи и Жанны, Владимир Фриске прокомментировал слухи о том, что  его дочка пытается прославиться на имени умершей родственницы, пишет «Вокруг.тв».

Стоит отметить, что Наталья также увлекается музыкой и даже пробывала себя в роли участницы популярной группы «Блестящие». Однако девушке так и не удалось снискать популярность своей сестры.

Вскоре Фриске-младшая отказалась от затеи стать профессиональной певицей и нашла себя в бьюти-индустрии. При этом девушка не забросила свое увлечение пением и периодически выступала на мероприятиях посвященных памяти Жанны Фриске.

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Кроме того, недавно Наталья Фриске была замечена за исполнением известной песни своей сестры «Где-то лето» на свадьбе. При этом девушка облачилась в ярко-розовое платье, которое ранее принадлежало покойной звезде.

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Сестра певицы Жанны Фриске Наталья стала приглашённой звездой на одном закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы. Наталья и ещё несколько представителей российского шоу-бизнеса развлекали гостей на свадьбе. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. Присутствующие танцевали под песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста. Наталья Фриске не стала скрывать, что пользуется песнями своей сестры. Она в сториез Instagram выложила выступления своих коллег, а также сделала респост своего номера. Кроме того, певица через некоторое время презентовала трек под названием «Белая черёмуха», которую она исполняет вместе с Александром Поповым.#фриске #знаменитости

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Кроме того, Наталья завила волосы в мелкие кудри, что придало ей еще больше сходства с безвременно ушедшей родственницей. Подобное перевоплощение вызвало у общественности множество вопросов.

Владимир Фриске решил прояснить ситуацию, заявив, что Наталья не ставит перед собою цели повторить успех Жанны и не занимается музыкой с целью заработка. Кроме того, мужчина не видит ничего плохого в том, что его младшая дочь пользуется нарядами старшей.

«Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить?», - высказал свою позицию Владимир.

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