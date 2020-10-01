34-летняя Наталья - младшая сестра покойной Жанны Фриске, обескуражила откровенным снимком
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, на котором предстала в соблазнительном черном бикини.
Наталья приняла жаркую позу, изогнувшись на бетонном выступлении. Красотка с мокрыми волосами задрала голову и шаловливо посмотрела в камеру, демонстрируя аппетитные формы.
"Лечите душу ощущениями. @ Оскар Уайльд. Быстрее бы открыли границы🙏🏽 так хочется к океану☀️🌊", - подписала фото звезда.
В комментариях развернулись настоящие "баталии" по поводу того, что Фриске прибегла к помощи фотошопа - мол, в жизни, она не так стройна, как в этом кадре. А также темой для споров стало ее сходство на умершую от рака знаменитую сестру. Часто публика не дает ей прохода - везде об этом напоминая и без конца сравнивая.
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"Фотошоп" - "где?😅" - "ну, нет у тебя такой фигуры, Наташ)) не мудри" - "да? А какая у меня фигура?)" - "ну ты ж пухляшик😊" - "пухляшик не то слово, после карантина, а эта фотка была сделана в сентябре того года))) там я весила 62 кг😊"
"А она, не ездит, под псевдонимом, Жанны? Это капец, как стремно 🤔🤔"
"Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть Жанна" - "заметьте, это вы меня сравниваете, вы мне приписываете чужую жизнь!"
"Один в один фигура Жанночки!!!"
"Словно Жанночка вернулась"
"Копия Жанны! Так похожы с Жанной! Земля пухом и Царствие Небесное!!😢😢😢"
"В чем здесь видно Жанну, ни поза ни внешность этого не показывают. Люди видят то, что хотят видеть. Да, мы все любили Жанну, но каждый человек индивидуален и сестра не может быть её копией, они не близнецы. У Натальи своя жизнь"
Напомним, что Наталья Фриске поразила редким архивным фото: «Почему именно она?».
Также Politeka писала, что сестра Жанны Фриске опозорилась выступлением в платье покойной певицы: "Какой кошмар... зачем?"