Сестра покойной Жанны Фриске призналась, что до сих пор переживает из-за ее потери

Как сообщает Politeka.net, Наталья Фриске опубликовала в своем Инстаграм новый пост, посвященный сестре.

Она поделилась совместным фото с Жанной, сделанным за несколько лет до ее смерти в Майами. На фотографии две сестры позируют в обнимку посреди улицы. Они обе одеты в белые толстовки с капюшонами и различить их крайне сложно.

В подписи к снимку Наталья призналась, что ей до сих пор сложно из-за потери сестры.

«4.11...не хватает тебя», - написала она.

Поклонники певицы под постом также поделились своими воспоминаниями о ней.

«Через месяц уже 5 лет, будто вчера, до сих пор не верится и не хочется верить! Светлая память Жанночке», «Время не лечит совсем...Не хватает очень нашей звездочки», «Очень не хватает... тааак её любила ну почему именно она?», «Светлый человек был. Жанна навсегда в наших сердцах», «Невероятная, мой эталон!!! В сердце навсегда», «Время летит. Но оно не лечит. Просто притупляется боль», «Помним и всегда будем помнить...Очень скучаем», «Классная Жанка была жалко что нет с нами», - пишут люди.

Отметим, что популярная российская певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга.

Напомним, сестра покойной Жанны Фриске разбилась в ДТП: "подрезал грузовик и...".

Как сообщала Politeka, голая сестра Фриске прикрылась простыней и смело высунулась с балкона.

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