"Очень идет быть мамой"

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, взбудоражила сеть приятной новостью

Как передает Politeka.net, 34-летняя девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото и видео, на которых предстала с маленькой девочкой. Наталья убаюкивала ребенка, сладко сопевшего у нее на руках.

Нежность и счастье так и пронизывают опубликованные кадры. В подписи сестра Фриске объяснила, кем приходится малышке:

"Сегодня я стала крестной мамой одной красивой девочки по имени Анастасия 🙏🏽"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие отметили, что желают Наталье обзавестись собственным ребенком, ведь "материнство ей очень идет". Кстати, у ее покойной сестры Жанны остался 7-летний сын Платон, который живет с отцом, шоуменом Дмитрием Шепелевым.

"Мне кажется или эти две девочки-близняшки?))❤️" - "двойняшки)) Ева и Настя))"

"Поздравляю Вас🙏 Желаю Вам самой стать мамой🙏"

"Малышке очень повезло с такой крестной мамой💕"

"Вам идёт материнство! Вы просто великолепна!🥰♥️ "



"Очень успокаивающее видео, просто терапевтическое.❤️ Колыбель покоя ❤️"

"Вам очень идёт быть мамой ❤️"

"Свою Вам красивую девочку надо... Пусть Бог даст... Девочку и мальчика Вам желаю!!! Особенно Вашим родителям желаю внуков и внучат..."

"Как же на Жанночку вы похожи😭❤️❤️❤️😍😘"

Ранее мы сообщали, в сети появились редкие фото Платона. Шепелев старается не показывать сына на публике, считая, что мальчик, когда вырастет, сам должен для себя решить, хочет ли публичности.

Пользователи отметили, что повзрослевший сын Фриске все больше становится похожим на нее.

"Красавец, весь в маму и от папы черты взял. ❤️"; "Очень на Жанну похож❤️"; "Хорошенький.. В породу Фриске пошел👍"; "Копия Жанна Фриске"; "Жаль мальчишку;(("; "Без мамы растёт бедный, никто не заметит материнской любви❤️", - отреагировали в комментариях.

Напомним, что Наталья Фриске поразила редким архивным фото: «Почему именно она?».

Как сообщала Politeka, Наталью Фриске заметили в любимом платье умершей сестры: "А кому еще их носить?".

Также Politeka писала, что сестра Жанны Фриске опозорилась выступлением в платье покойной певицы: "Какой кошмар... зачем?"