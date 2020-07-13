34-летняя экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, удивила выступлением с ее песней

Так, недавно родная сестра Жанны Фриске, Наталья засветилась на закрытой вечеринке по случаю свадьбы. Причем присутствовала Наталья в качестве певицы, а не гостьи. Девушка позировала в платье Жанны, да еще и выступила с ее песней «Где-то летом». Примечательно, что когда-то именно эта композиция дала старт сольной карьере певицы Жанны.

Напомним, еще в 2007 году Наталья также пыталась стать звездой, став участницей «Блестящих», однако ее карьера быстро пошла на спад – через три месяца она бросила сцену. А недавно девушка, похоже, была довольна собой после выступления. Тем не менее, в сети сложилось совсем другое мнение.

«Наталья и ещё несколько представителей российского шоу-бизнеса развлекали гостей на свадьбе. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. Присутствующие танцевали под песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста. Наталья Фриске не стала скрывать, что пользуется песнями своей сестры.

Она выложила выступление своих коллег, а также сделала респост своего номера в Инстаграм. Кроме того, певица через некоторое время презентовала трек под названием «Белая черёмуха», которую она исполняет вместе с Александром Поповым», - говорится в сообщении.

Пользователи сети сразу отреагировали:

«Так похожа на Жанну я думала это она ..», «Петь не умеет», «Ну Жанна ее сестра ,поэтому что хочет то и делает .Но голос очень похож правда не профессиональный . Видать тусила и захотелось попеть 😂», «Странная семейка», «Очень голос похож с Жанной!!!👏», «Вот все пишут как то не так, сестра поёт вживую, без репетиций,а Жанна всегда под фонограмму пела», «Жееесть, что за кошмар😱🤔Зачем делать то, что совершенно не получается 🤕», «А голоса то и нет 👎», «Петь не умеет 🤦🏽‍♀️», «Что -то не так в этом пении».

До этого Наталья поделилась важным событием, опубликовав спциальный ролик в Инстаграм. На видео девушка рассказала, что долгое время мечтала о тату и теперь ее мечта стала явью.

Похоже, как только тату-салоны Москвы открылись, Наталья Фриске сразу же записалась на прием к мастеру. Она выбрала довольно крупный эскиз для своей первой тату. Звезда заказала тату-мастеру исполнить на ее бедре тигра, выглядывающего из зарослей травы и цветов.

«2 года вынашивала эту идею, и наконец-то мой тигр 🐅 у меня на ноге🙏🏽 @voinatattoo Лёха делает мне уже 3 татуировку, и сомнений не было, что он нарисует крутой эскиз. Он прям прочитал мои мылили. 8 часов слез 😂 ну конечно не все 8)) первые 4 часа было норм, но потом уже лезла на стену😂😂 не ожидала что смогу выдержать всю татушку, хотела уже на середине сбежать🙈 но @voinatattoo меня поддерживал морально, заговаривал мне зубы, иногда это отвлекало, иногда я его вообще не слышала от боли😂😂😂

но, когда видишь результат, забываешь сразу все что было) и не надо щас меня лечить, зачем ты это сделала, зачем испортила тело. Я люблю татуировки, и это мое тело, мне с этим жить! И мне это нравится, если вам это не нравится, не смотрите, никто не заставляет😉🤪 @voinatattoo спасибо тебе огромное🙏🏽 за то, что терпел вчера мои крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату», - написала Наталья, получив достаточно неоднозначные комментарии в ответ.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".