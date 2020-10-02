Відома актриса Тетяна Песик, зірка "Квартал 95", показала себе і пофілософствувала

На фото Тетяна здалася в червоній сукні і туфлях. Волосся у зірки були розпущені, а однією рукою Песик взялася за них. Зірка ефектно йшла по полю, рукою чіпаючи ногу. Як можна помітити, у актриси не було білизни, судячи з усього. Фото вийшло досить ніжним і навіть зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прямо зараз ти залучаєш у своє життя все, про що мрієш", - підписала Песик фото.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Бомба-ракета. Червоний вам йде", "дуже красиво", "Червоний - твій колір", " шикарна жінка. Дуже люблю цю фотосесію", "як завжди, дуже красива", "дуже красива, давно не писала тобі коментарів", "вогонь", "шикарна, просто немає слів", "Ой, яка", "Красоточка", "але красива".

Повідомлялося, що українська комедійна актриса і зірка "Кварталу 95" Тетяна Песик вразила новим стильним образом.

Знаменита красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, для якого вбралася в незвичайну сукню, родзинкою якого став топ тілесного кольору з бізером на чашечках для бюста.

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