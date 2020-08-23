До чего же хороша

Одна из ключевых актрис «Женского квартала» Татьяна Песик сверкнула роскошью в мини-платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором как модель продефилировала в невероятно красивом коротком платье с объемными рукавами. Девушка прошлась модельной походкой, похваставшись своими длинными ножками. Когда она поворачивалась, юбка задралась и засветила лишнее. Впрочем, Песик, это, похоже, не волновало. Она наслаждалась своим внешним видом в красивом летнем платье.

За несколько часов видео посмотрели почти 17 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Эти рукава и нооооги», «Хорошая девочка!!! Прямо любуюсь всегда! Счастья тебе, Танечка!!!», «Красивая, цветешь и пахнешь Танюшка))», «Как всегда божественная», «Модель», «Краля», «Ох уж эти твои красивые ноги», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Татьяна Песик стала известной после своего участия в проектах «Квартал 95». Сама девушка родом из Тернополя, где она играла в КВН.

Ранее мы писали, что Татьяну Песик застукали в кустах за неприличным занятием. Девушку сняли на камеру, когда она выходила из зарослей подсолнуха, поправляя штаны.

«Приперло сделать фотку», - подписала видео звезда.

Напомним, что шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом: топ самых жарких фото.

Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини призналась, с кем уединилась у бассейна: "Много лет мечтала".

Также Politeka писала, что красотка из «Квартал 95» сняла штаны, устроив горячую съемку в поле: «ракета в кружевных труселях».