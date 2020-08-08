Одна из главных актрис «Женского квартала» и звезда «Квартал 95» Татьяна Песик пленила соблазнительным образом в белой рубашке

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала у себя в Инстаграм свежее фото. Она была одета в свободную белую рубашку, которую, по всей видимости, надела на голое тело. Артистка была без штанов, из-под рубашки выглядывали ее оголенные стройные ножки. Песик накрутила волосы, которые нежно спадали на ее плечи. Съемка происходила в поле. Выглядела актриса превосходно и очень нежно.

«Хотелось, чтобы перед тем, как познакомиться с человеком, можно было посмотреть трейлер про него, почитать отзывы, а затем поставить оценку. Ракета в кружевных труселях», - подписала фото звезда.

За полчаса пост Песик собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили приятные комплименты.

«Мои глаза», «Согласна», «Вы правы на 100%», «Вы очень красивая, очень стильно», - пишут пользователи сети.

Как известно, Татьяна Песик родом из Тернополя. Она начинала свою карьеру, играя в КВН. Позже ее заметили в «Квартал 95». Одно время Песик даже заменяла Елену Кравец в команде «Квартала». Сейчас 32-летняя красотка составляет основу «Женского квартала».

Напомним, что красотку из «Квартал 95» застукали за стыдным занятием в кустах, кадры облетели сеть: «Жизнь такая».

А еще Politeka писала, что экзотическая красотка из «Квартал 95» ошарашила экспериментом с внешностью: «Такие страшные...».

Также Politeka сообщала, что Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".