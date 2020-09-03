Известная актриса Татьяна Песик, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала про лето

На фото Татьяна стояла в белом платье или рубашке. Звезда соблазнительно выгнулась, немного задрав свой наряд. Красотка позировала в поле на фоне стога сена, а рукой взялась за волосы. Фото вышло очень эффектным и жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты составили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка моя", "Богиня", "Ого, какой огонь", "Потерял челюсть, помогите. Она упала под стол, когда увидел ваше фото", "Вау, полегче", "Красотка, побольше таких фото", "Ух, Танечка", "Что за машина", "Как говорил Притула - Богиня", "Эротическая", "Танюш, что ты делаешь со своими фанатами, жалко их", "Божечки, как горячо".

Мы сообщали, что одна из ключевых актрис «Женского квартала» Татьяна Песик сверкнула роскошью в мини-платье.

Девушка прошлась модельной походкой, похваставшись своими длинными ножками. Когда она поворачивалась, юбка задралась и засветила лишнее. Впрочем, Песик, это, похоже, не волновало. Она наслаждалась своим внешним видом в красивом летнем платье.

За несколько часов видео посмотрели почти 17 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

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