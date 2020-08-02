Одна из ключевых актрис «Женского квартала» Татьяна Песик удивила поклонников выходкой в кустах

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала у себя в Инстаграм забавное видео, которое за несколько часов посмотрело более 30 тысяч человек. На видео Песик выходит из зарослей подсолнуха, поправляя штаны. Ее коллега снимает на видео происходящее, на что Песик спрашивает, зачем он это делает.

Парень отвечает, что Татьяна сама попросила остановиться возле подсолнухов, на что актриса смело отвечает, что остановиться она хотела для другой цели. И снимать это не нужно было.

«Приперло сделать фотку», - подписала видео звезда.

Стоит отметить, что поклонники оценили ироничное видео звезды. В комментариях ей оставили массу положительных отзывов.

«Я тоже когда вижу поле с подсолнухами сразу хочется пофоткаться», «"Ай!" В конце топ», «Танька, не позорь меня», «Не мы такие - жизнь такая)», «Супер», «В кукурузе лучше», - пишут пользователи сети.

Как известно, 32-летняя Татьяна Песик родом из Тернополя. Когда Елена Кравец была беременна, она заменяла ее в «Вечернем квартале». Кроме этого, артистка участвовала в «Лиге смеха» и других проектах студии «Квартал 95».

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