Известная актриса Татьяна Песик, звезда "Квартал 95", показала себя и пофилософствовала

На фото Татьяна показалась в красном платье и туфлях. Волосы у звезды были распущены, а одной рукой Песик взялась за них. Звезда эффектно шла по полю, рукой трогая ногу. Как можно заметить, у актрисы не было белья, судя по всему. Фото вышло довольно нежным и даже дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прямо сейчас ты привлекаешь в свою жизнь все, о чем мечтаешь", - подписала Песик фото.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Бомба-ракета. Красный вам идет", "Очень красиво", "Красный - твой цвет", "Шикарная женщина. Очень люблю эту фотосессию", "Как всегда, очень красивая", "Очень красивая, давно не писала тебе комментариев", "Огонь", "Шикарная, просто нет слов", "Ой, какая", "Красоточка", "Но красивая".

Сообщалось, что украинская комедийная актриса и звезда "Квартала 95" Татьяна Песик впечатлила новым стильным образом.

Знаменитая красавица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, для которого нарядилась в необычное платье, изюминкой которого стал топ телесного цвета с бизером на чашечках для бюста.

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