Телеведуча і учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут розповіла про важкий період у своєму житті

Як повідомляє Politeka.net, зірка зважилася на відверті зізнання під час чергового випуску танцювальної програми. У 2017 році Ольга Фреймут стала дружиною генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотко. За її словами, відтоді почалися позбавлення.

"Коли я вийшла заміж, мої конкурентки не змогли цього пробачити. Я себе ловила на думці, що вони мене прокляли", - заявила знаменитість.

За три роки до весілля Ольга Фреймут покинула "Новий канал", на якому прославилася завдяки шоу "Ревізор", і перейшла на телеканал "1+1" де зайнялася схожим проектом під назвою "Інспектор Фреймут". Зараз вона шкодує про це рішення, адже навіть колеги, з якими були теплі стосунки, відвернулися від перебіжчиці.

"Ця була найбільша помилка мого життя, після якої я так і не відновилася. Коли я закохалася у Володю, прийшла на "Новий канал", яким він керує, писали: "Фреймут провалила шоу "Оля", - розповіла телеведуча. - "Дійшло до того, Притула, моя друга телевізійна половинка, каже режисерові: "Що ця кінчена тут робить?".

За словами Ольги, найнеприємнішим став випадок в одному з супермаркетів, де у неї запитали прізвище. Зірка усвідомила, що втратила колишню популярність, а українці просто перестали впізнавати колись знамениту ведучу. У той момент Фреймут вирішила повернутися на телеведуча, яке стало невід'ємною частиною її життя.

Так вони разом з Іллею Падзіною стали учасниками "Танців з зірками". В рамках шоу Ольга Фреймут вже неодноразово показувала свій характер і гостру мову, якими і полюбилася телеглядачам. Нещодавно вона посварилася з суддею проекту Катериною Кухар і подарувала їй ножиці.

"Талісмани для вишивання, так як вишивання заспокоює нерви. А вони у тебе є ще. Якщо щось хочеш обрізати, язичок там собі", - зазначила Фреймут.

Нагадаємо, що гостра на язик Кухар влучно відповіла побитою життям Ользі Фреймут: "я зрозуміла, що ви... ".

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