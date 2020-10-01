Колишня учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова публічно вибачилася перед Ольгою Поляковою та її матір'ю

Відповідне звернення з'явилося на сторінці танцівниці в «Instagram».

Гвоздьова стверджує, що її слова були вирвані з контексту і витлумачені неправильно.

«Я хотіла б внести ясність в ситуацію, яка сталася зовсім недавно зі згадкою Олі Полякової в одному з моїх інтерв'ю і наступними не зовсім коректними передруками, заснованими на словах вирваних з контексту моєї відповіді. Заздалегідь приношу вибачення, якщо мої висловлювання могли в якійсь мірі образити Олю, її честь або гідність її сім'ї🙏. Нічого подібного, що в підсумку викликало такий ажіотаж у ЗМІ, не малося на увазі», - написала хореограф.

Крім того, Гвоздьова принесла вибачення і матері Полякової.

"Також, користуючись нагодою, хочу вибачитися перед мамою Олі (Світланою Іванівною), яку так чи інакше могла торкнутися ця історія, я вважаю, що вона виховала чудову дочку, якою може пишатися. Прошу вибачення, що мої подібні коментарі ЗМІ використовували в такому руслі і засмутили вас», - додала екс-учасниця «Танців з зірками».

Зазначимо, Ольга Полякова поставила" лайк " цій посаді Гвоздьовій.

Нагадаємо, мова йде про інтерв'ю, в якому Гвоздьова розповідала, чому не публікує фото, на яких позує оголеною. Зокрема, проти такого контенту виступає її чоловік, але і сама танцівниця, не хотіла б, щоб на її сторінку підписувалися тільки заради пікантних кадрів

"Знову-таки, нікого не хочу образити, але я, наприклад, не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона так себе несе. Може при цьому роздягнутися і виставити фото себе голою. Мене мама по-іншому виховувала. На мене можуть дивитися мої діти", - заявила Гвоздьова.

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