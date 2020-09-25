Хореограф, народный артист Украины и судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис удивил публику и сам себя, как он признается, женившись на женщине, почти в три раза младше его

О молодой возлюбленной 90-летнего Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, ей на данный момент 39 лет (ровесница внучки артиста Анны Саффрончик) и является она, по всей видимости, директором ювелирного магазина, пишет "Сегодня".

Ранее в интервью "Світському життю" Чапкис рассказал, как познакомился с будущей супругой. По его словам, он шесть лет был один, что давалось ему тяжело, и вот в один прекрасный день зашел в ювелирный магазин и сильно закашлялся. На помощь ему пришла директор этого салона:

"И говорит: "Ой, вы кашляете, да? Держите таблеточку, она вам поможет. Все. Побыл там, купил себе кольцо и ушел. На второй день в девять утра звонок – "А вы выпили таблетку?", – так вспоминал судьбоносную встречу Чапкис, добавив, что "каждые 25 лет меняет квартиру, машину и жену".

Также народный артист пролил свет на интимную жизнь со своей молодой женой: "Многие думают, что слово любовь означает "секс". А это неправда. Понятие любовь – это отношения с обществом, с жизнью, с детьми, с творчеством, с тем, что вас окружает. Когда вы с женщиной соединяетесь в одно целое, и что-то мешает или начинает мешать, секс уходит на второй или на третий план. Говорят, что медовый месяц – это бочка с дерьмом и сверху – прослойка меда. А я добрался до этого меда на закате...".

Чапкис признался, что будет "делать все, чтобы жена была счастлива".

Как известно, Григорий Николаевич уже трижды был женат: с каждой из своих избранниц хореограф прожил порядка 20-30 лет. У него двое детей и одна внучка.

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