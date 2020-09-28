Результаты пятого выпуска "Танців з зірками" стали большой неожиданностью для многих

Темой "Танцев со звездами 2020" стало мировое кино. Поэтому все участники шоу поразили яркими перевоплощениями и постановками. Но одной паре все же пришлось покинуть проект.

Понервничать зрителям шоу пришлось в этот раз еще и из-за так называемого проклятия 5 эфира: уже несколько сезонов подряд именно в эту неделю проект покидала одна из сильнейших пар.

По результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Арама Арзуманян и Тоня Руденко. Две пары действительно являются очень сильными, поэтому своеобразное проклятие таки сбылось, о чем сказал Юрий Горбунов.

В этот раз шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. После оглашения результатов голосования весь зал замолчал и только после нескольких секунд паузы зрители поддержали участников аплодисментами.

Результаты этого выпуска получились следующие.

"Я буду скучать по Араму, потому что он – человек чести", – подчеркнула Тина Кароль.

Сам актер в своей речи поблагодарил всех поклонников, коллег и организаторов шоу "Танцы со звездами 2020".

Это шоу действительно прекрасное. Я старался, танцевал и это было для меня что-то новое... я старался идти к идеалу, потому что возле меня – лучшие танцовщики страны, – отметил Арам Арзуманян.

Зрители огорошены таким результатом и считают решение несправедливым. В Сети просят вернуть пару.

«Блин, верните их. Без них уже неинтересно», «Плачу. Я не была за эту пару сначала, но Арам такой старательный. Мужу сегодня рассказывала, как Арам классно танцует. Реально проклятие. Они бы столько всего могли ещё показать», «Несправедливо!!Они танцевали лучше некоторых оставшихся пар!!», «Мдааа...вообще разочарование!!!🤯☹ Оставить деревянных и откровенно слабых Позитива, Фреймут, Петрожицкую, Винника... чтооо? Арам реально танцевал круто, каждый номер продуман до мелочей! В очередной раз @tanci1plus1 доказали, что всё идет по их заранее продуманному сценарию! Позор», «Вообще не справедливо!! Тарас должен был покинуть проект ! Арам трудился непокладая сил, а Тарас то тренируется, то с партнёршей ссорится! Между парой Позитива и Арама явная разница, не в сторону Позитива. Но фанатки-школьницы вытянут, не страшно», «Фреймут лучше бы», «Лучшую пару слили, а "дерево" Фреймут продолжит тАнЦеВаТь 😒 м-да уж», - пишут в Сети.

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