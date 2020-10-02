Відома модель Памела Андерсон показала, як проводить ранок

Памела цього разу сиділа в халаті, який практично не закривав стегна. Андерсон сиділа на лавочці, а в руках тримала чашку кави. Памела посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. У зірки наряд трохи сповз на плечі, тому знімок вийшов досить пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сміх і радість = Памела", "Люблю", " Памела за своєю суттю! радість!", "Шалено красива".

Ми повідомляли, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон показала фігуру в спортзалі.

Так, красуня порадувала знімком в сторіз, в якому вона позує в купальнику.

Красуня злегка вигнулася, демонструючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка спиралася руками і ногами об тренажер. Модель різко повернула голову вбік, чому її волосся лягло красивою хвилею на обличчі.

Повідомлялося, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в одній ночнушке.

"Любов-це якість уваги, яку ми приділяємо речам. 🌸 Хороша людина змушує тебе відчувати себе як хороша дівчина", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Памела Андерсон відчинила прозорий халатик, заманюючи в басейн

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон в тісному купальнику прийняла жарку позу біля тренажера

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