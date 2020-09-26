Известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимки актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, актриса в своих сторис опубликовала снимок, на котором позировала в откровенном образе.

Андрерсон регулярно балует своих поклонников кадрами с молодости, когда по не сохли мужчины всего мира. На этот раз она показала, почему она действительно заслуживала звание самой горячей модели 90-х.

Облачившись в белое коротенькое платье, она напомнила медсестру, но гораздо горячее работниц больниц. Просто невероятный размер груди ей удалось показать поклонникам во всей красе.

Стоить отметить, что Андерсон довольно часть радует поклонников снимками с 90-х.

Недавно она опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме, выпятив свою грудь наружу.

Напомним, в 1990 году она была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называется «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.

В тот же период Памела Андерсон решилась на операцию по изменению размера своего бюста. Сначала она увеличила грудь до 4-го размера, но вскоре изменила его на 5-й.

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