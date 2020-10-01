53-річний російський поп-король Філіп Кіркоров привів публіку в замішання своїм новим образом: всяке бувало, але такого від нього не чекали

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, присвячене голосуванню "GQ Людина року", яке чоловічий журнал проводить в різних номінаціях.

Задоволений собою, сивочолий з дредами, Кіркоров постав у білих алладинах (штанях з висячою мотнею турецького або індійського типажу), класичному чорному піджаку з білим коміром і темній сорочці. Лук доповнила квадратна сумочка на плечі й стильні туфлі, натерті до блиску.

Користувачі рознесли артиста за "безглуздий" наряд. Звичайно, були й ті, хто підтримав експерименти Філіпа, але вони в меншості.

"А що, штани з мотнею знову в моді?"

"І який тільки стиліст придумав такі штани, ну сміх та й годі, як ніби спустилися вниз і хочеться підтягнути, жах... ось це мода 😉 😕 "

"Красава на красивому тлі, Філіп фахівець 😃 🤝 "

"Філіп ти крутий мужик так тримати братан ура ура ура"

"Як завжди! 🔥 Топ! Найкрасивіший артист в шоу-бізнесі! 😍 Удачі! 🌟"

"Ні, ну панталони взагалі відпад"

"Косички пора знімати, штани теж) А так до творчості претензій немає. Король заслужений"

"Кальсони пі*єць, Філя штани десь загубив"

"Що з Філіпом? Що за образ старечий? Ну у всякому разі він йому не йде... а тільки додає вік... однозначно !!!!"

"Мабуть головне, щоб не натирало"

"Окуляри, сиві дреди, памперс в штанях... Пі*єць повний. Ваш стиліст в запої?"

Нагадавши, дочка Пугачової і Галкіна в балахоні вразила зовнішнім виглядом і поведінкою, відео: "Не те що у Кіркорова".

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