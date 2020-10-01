53-летний российский поп-король Филипп Киркоров привел публику в замешательство своим новым образом: всякое бывало, но такого от него не ждали

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, посвященное голосованию "GQ Человек года", которое мужской журнал проводит в различных номинациях.

Довольный собой, седовласый с дредами, Киркоров предстал в белых алладинах (штанах с висячей мотней турецкого или индийского типажа), классическом черном пиджаке с белым воротником и темной рубашке. Лук дополнила квадратная сумочка на плече и стильные туфли, натертые до блеска.

Пользователи разнесли артиста за "несуразный" наряд. Конечно, были и те, кто поддержал эксперименты Филиппа, но они в меньшинстве.

"А что, штаны с мотней снова в моде?"

"И какой только стилист придумал такие штаны, ну смех да и только, как будто спустились вниз и хочеться подтянуть, ужас... вот это мода 😉😕"

"Красава на красивом фоне , Филипп специалист 😃🤝"

"Филипп ты крутой мужик так держать братан ура ура ура🙌"

"Как всегда! 🔥 Топ! Самый красивый артист в шоу-бизнесе! 😍 Удачи! 🌟"

"Не, ну панталоны вообще отпад 😂😂😂"

"Косички пора снимать, штаны тоже) А так к творчеству претензий нет. Король заслуженный"

"Кальсоны пи*ец, Филя штаны где-то потерял"

"Что с Филиппом? Что за образ старческий? Ну во всяком случае он ему не идет... а только прибавляет возраст... однозначно !!!!"

"Видимо главное, чтоб не натирало"

"Очки, седые дреды, памперс в штанах... Пи*ец полный. Ваш стилист в запое?"

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео: "Не то что у Киркорова".

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