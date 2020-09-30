Известная россиянка показала, как флиртует с Филиппом Киркоровым на одной из богемных вечеринок

Российская модель, телеведущая, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук поделилась видео, на котором показала, как они с Киркоровым общаются на каком-то мероприятии.

Певец сидит напротив Светланы и терпеливо выслушивает, как она осыпает его комплиментами.

«Какой же ты красивый, сексуальный, мужественный, щедрый, общительный!», - произносит Бондарчук за кадром.

«А какой у тебя хороший вкус!», - с довольной улыбкой отвечает ей Киркоров.

«У меня идеальный вкус, у меня лучшие друзья на земле! Я люблю тебя», - заявляет в ответ модель.

Весь их разговор выглядит как нескрываемый флирт.

Подписчики Бондарчук тут же отреагировали на это видео.

«Удивительно, как ему идёт эта прическа», «Ооо Боже», «Бедросович неотразим в любом возрасте! Виват, король, виват!», «Филя сменил прическу, когда разоблачили его парики», «Смешон», «Он сам себя любит, капец», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Киркоров похвастался встречей с актером, которому приписывали роман с Кристиной Асмус.

Исполнитель опубликовал совместные кадры с главной звездой нашумевшего фильма "Текст", Александром Петровым, на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Филипп Бедросович предстал перед поклонниками в бежевой курточке, а также кепке и футболке цвета хаки. Александр Петров, в свою очередь, пришел на премьеру в белом свитшоте, серых штанах и черном пиджаке.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео: "Не то что у Киркорова".

Как сообщала Politeka, Лазарев и Киркоров вывели располневшую Ани Лорак на бурные эмоции.

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