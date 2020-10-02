Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про солодощі

На фото Гюль позує в помаранчевих штанях і топі. Зірка спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Дівчина позувала на кухні, а рот відкрила, тримаючи в руці льодяник. Фото вийшло дуже спокусливим і гарячим, адже Бахарі все для цього зробила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добре, що я дістала льодяники. Я в захваті", - написала Гюль під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чертовски жарко і красиво", "як грубо Ти виглядаєш з відкритим ротом і льодяником осторонь, любов моя", "У мене є палітра для тебе, любов моя", "відмінний колір і відмінний наряд на 100% він ідеально підходить вам !!!", "Ідеальна, чудова Малятко", "чудовий мій апельсин", "Дівчина, у тебе є ця смакота", " скільки потрібно облизувати? Гарне вбрання".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала образом в тонкому шовковому вбранні.

На одному з кадрів Гюль модно побачити, як дівчина відпочиває ввечері в ресторані в незвичайному міні-сукні з шовку. Небесно-блакитний наряд виробиться оригінальним дизайном.

Нагадавши, Турецька Кардашьян виставила розкішний бюст в розстебнутому комбінезоні

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян повеселилася в ліжку, приспустивши лямки сукні

А ще Politeka повідомляла, що пишний бюст турецької Кардашьян ледь не вирвався на свободу з величезного декольте



