Турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией американской модели Ким Кардашьян, посветила роскошными объемами в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Флюиды принцессы Жасмин», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бахари позирует в платье с декольте, дополнив образ красивым макияжем и прической. Благодаря этому красотка действительно выглядела как главная героиня культового мультфильма.

Однако поклонники не могли что-либо ответить знаменитости, поскольку кадрами Бахари поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось до этого, турецкая модель Гюль Бахари, прославившаяся как копия американской иконы стиля Ким Кардашьян, примерила новый пикантный наряд.

Уточним, что модель достаточно часто балует поклонников снимками "на грани", умея удивлять каждый раз. Как можно заметать, девушка любит "собирать" образ и экспериментировать с одеждой - дважды в одинаковых платьях ее еще не замечали.

На новом снимке Бахари позирует в крохотном платье кислотного оттенка, а особой пикантности знаменитости добавили шнурочки, которые были завязаны на декольте

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