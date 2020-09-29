Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, обтянула формы тесным комбинезоном

Звезда приобретает всю большую популярность, благодаря своим пышным формам, пишет Politeka.net.

На одном из последних фото модель позировала в черном обтягивающем комбинезоне с пикантными вырезами. Гюль натянула на свои сочные объемы столь откровенный наряд, расстегнув молнию и посветив большой грудью.

Чуть ниже по бокам, в районе талии имелись два выреза, из которых выглядывало обнаженное тело Бахари.

Пышные бедра подчеркнула тугая ткань. Изгиб выглядел просто завораживающе.

Завершила образ стильная сумочка известного бренда.

Модель сделала макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

Звезда пристально смотрела в камеру, убирая часть волос за ушко.

За четыре часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель приятными комментариями. В частности, некоторые делали комплименты ее совершенным изгибам, которым может позавидовать сама Ким.

"Кукла с драгоценной фигурой", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Гюль Бахари позировала в алом спортивном костюме, да еще и оголив бюст в таком же красном лифчике. Девушка не толь решилась на дерзкую позу, но и едва ли не впервые показала кое-что лишнее.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари показала себя в обтягивающем топе и штанах. Образ модель дополнила маской и сумочкой в руках. Волосы у модели были распущены, а сама она отвела взгляд от объектива камеры. Фото вышло эффектным и даже соблазнительным, ведь на нем можно увидеть пышный бюст звезды.

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