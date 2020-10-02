Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о сладостях

На фото Гюль позирует в оранжевых штанах и топе. Звезда соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Девушка позировала на кухне, а рот открыла, держа в руке леденец. Фото вышло очень соблазнительным и горячим, ведь Бахари все для этого сделала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошо, что я достала леденцы. Я в восторге", - написала Гюль под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чертовски жарко и красиво", "Как грубо ты выглядишь с открытым ртом и леденцом в стороне, любовь моя", "У меня есть палитра для тебя, любовь моя", "отличный цвет и отличный наряд на 100% он идеально подходит вам !!!", "Идеальная, великолепная малышка", "Великолепный мой апельсин", "Девушка, у тебя есть эта Вкуснятина", "Сколько нужно облизывать? Красивый наряд".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила образом в тонком шелковом наряде.

На одном из кадров Гюль модно увидеть, как девушка отдыхает вечером в ресторане в необычном мини-платье из шелка. Небесно-голубой наряд выделается оригинальным дизайном.

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