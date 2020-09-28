Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, улеглась на постель ради эффектного кадра

Модель часто сравнивают со знаменитым семейством красоток Кардашьян. Ведь девушка выглядит очень похоже – такие же пышные формы, эффектная внешность, длинные темные локоны и необычный стиль в макияже и одежде. Девушка является рекламным представителем онлайн-магазинов одежды, поэтому ее образы, как правило, не повторяются.

Гюль нравится баловать образами именно в вечерних платьях и делать акцент на пышной груди. Модель не скрывает, что любит роскошь, поэтому ее украшения всегда с драгоценными камнями, а макияж подчеркивает ее пухлые губы.

На одном из фото Бахари показала себя во всей красе, улегшись на постели и похваставшись видом на свою фигуру сверху. При этом девушка сорвала «куш» и получила множество комментариев:

«❤️ Безупречное совершенство ❤️», «У меня есть это платье 😍😍 но я, черт возьми, в нем не так хорошо выгляжу 🔥🔥🔥,» «Сексуальный образ, отменные активы🤗🔥😋», «Моя прекрасная леди», «Черт возьми, она похожа на дымящийся горячий подарок», «А еще великолепные и милые атрибуты 👍🔥😍», «Милая пара, дорогая», «Любовь - это вера, а вера - это абсолютный дух. Это бесконечная вечность, не от мира сего. Я люблю тебя», «Ты такая великолепная, я не могу», «Боже, ты моя мечта».

Мы также писали, что девушка показывает свои образы в социальной сети Инстаграм, рекламируя одежду в рамках сотрудничества с модными компаниями. При этом дважды в одном и том же наряде она не появляется. Гюль также не переходит границ дозволенного – не оголится полностью, не рекламирует бикини и позирует почти всегда в платьях.

Тем не менее, бывают и исключения. К примеру, комментаторы высоко оценили пост с фото, в котором Бахари позировала в алом спортивном костюме, да еще и оголив бюст в таком же красном лифчике. Девушка не толь решилась на дерзкую позу, но и едва ли не впервые показала кое-что лишнее.

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