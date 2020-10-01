Державний Ощадний банк України прийняв важливе рішення щодо карт українців

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

Виходячи з повідомлення Ощадбанку, виходить, що платіжні картки будуть заблоковані після 1 листопада 2020 року. Саме до цієї дати продовжили їх дію.

"Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Ощадбанк продовжує перевипуск карт за графіком і доставляє їх у відділення. Коли карта готова до видачі, клієнт отримав смс-повідомлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк дозволив банкам блокувати рахунки і вилучати гроші українців.

Так, в силу вступила постанова НБУ №129, одна з норм котрого забороняє банку закрити рахунок клієнта, у разі якщо на ньому є заморожені кошти. А якщо банк не може закрити рахунок із замороженими грошима, то кошти можуть фактично "зависнути" назавжди і українці не зможуть ними скористатися.

Раніше ми повідомляли, Нацбанк пропонує посилити покарання за шахрайство з платіжними картками. Відомство вже розробляє законопроект, який передбачає відповідні поправки до Кримінального кодексу.

За словами керівника Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександра Карпова, на сьогодні в Україні шахраям загрожує лише штраф, а НБУ пропонує карати позбавленням волі строком один рік. В цей же час вже зараз за аналогічні правопорушення в Євросоюзі порушникам дають до 25 років, а в США - аж до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, у Нацбанку пояснили українцям, як хитро їх обманюють при обміні валют або переказ коштів.

Як повідомляла Politeka, карти українців блокують через борги по комуналці.

Також Politeka писала, що депозит у Приватбанку обернувся крахом: "анулював всі відсотки за 7 місяців"