Новые тарифы на газ, которые уже установили для украинцев, еще не все нововведения

Так, "Нафтогаз Украины" планирует оформлять прямые договоры на продажу топлива украинцам через отделения "Укрпочты" и государственных ПриватБанка и Ощадбанка. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская, передает UBR.

Такую схему можно сравнить с покупками в супермаркетах, куда производитель поставляет свое "молоко", только в данном случае будет продаваться газ.

"В нашем случае это выбор между открытием собственных магазинчиков или подписанием большого контракта с сетью супермаркетов по всей стране", – сказала Осмоловская.

Она добавила, что переговоры с "Укрпочтой", ПриватБанком и Ощадбанком пока ведутся неофициально.

В «Нафтогазе» отметили, что те, кто захочет покупать газ напрямую у "Нафтогаза", смогут подключиться к поставщику, просто отправив копии документов на сайте НАК. Отделения в таком случае понадобятся в качестве контакт-центров.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нафтогаз» через миллиардные убытки повышать цену газа.

«Нафтогаз» заявил о 11,5 млрд грн убытка за полгода.

За день до обнародования информации об ущербе, «Нафтогаз» поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, в 5183 грн за кубометр (с учетом НДС), что на 45% выше цены предыдущего месяца .

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 обязаны покупать газ исключительно у «Нафтогаза», гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.

Ранее «Нафтогаз» обнародовал новые тарифные планы для населения — "Месячный" и "Годовой".

По условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям "Годового" тарифа, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

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