Государственный Ощадный банк Украины принял важное решение относительно карт украинцев

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Исходя из сообщения Ощадбанка, получается, что платежные карточки будут заблокированы после 1 ноября 2020 года. Именно до этой даты продлили их действие.

"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Когда карта готова к выдаче, клиент получил смс-сообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк разрешил банкам блокировать счета и изымать деньги украинцев.

Так, в силу вступило постановление НБУ №129, одна из норм котрого запрещает банку закрыть счет клиента, в случае если на нем есть замороженные средства. А если банк не может закрыть счет с замороженными деньгами, то средства могут фактически «зависнуть» навсегда и украинцы не смогут ими воспользоваться.

Ранее мы сообщали, Нацбанк предлагает ужесточить наказание за мошенничество с платежными картами. Ведомство уже разрабывает законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

По словам руководителя Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александра Карпова, на сегодня в Украине мошенникам грозит лишь штраф, а НБУ предлагает наказывать лишением свободы сроком один год. В это вже время уже сейчас за аналогичные правонарушение в Евросоюзе нарушителям дают до 25 лет, а в США - вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в Нацбанке объяснили украинцам, как хитро их обманывают при обмене валют или переводе средств.

Как сообщала Politeka, карты украинцев блокируют из-за долгов по коммуналке.

Также Politeka писала, что депозит в ПриватБанке обернулся крахом: "Аннулировал все проценты за 7 месяцев"