История с массовой блокировкой карт украинцев продолжается

О новом ЧП в негативном отзыве, который был опубликован на портале Минфин, рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она приехала на заправку и хотела рассчитаться за топливо, но не смогла расплатиться картами ПриватБанка.

"Заехала на заправку и не смогла расплатиться картой. После этого оказалось, что все карты заблокированы. Из банка ни звонка, ни сообщения", - рассказала она.

Клиентка отметила, что государственный ПриватБанк якобы заблокировал ее карты из-за задолженности по коммуналке.

"Оказалось, что из-за задолженности за комуналку. Серьезно? И чем я должна заплатить? Почку продать? Если кредитка и зарплатная карта заблокированы. При этом на момент блокировки все задолженности были погашены", - недоумевает недовольная клиентка ПриватБанка.

В ПриватБанке, в свою очередь, всю вину за блокировку карт решили переложить на исполнителя.

"Вам необходимо урегулировать вопрос с исполнителем, о чем дополнительно уведомили вас на e-mail...Узнать сумму задолженности, предоставление копии письма о наложении ареста, причины ареста вы можете у исполнителя. При поступлении к нам запроса о снятии ареста от исполнительной службы, ограничение будет снято в течение 1-3 рабочих дней. В случае нахождения на карточках суммы больше, чем сумма ареста, по обращению в банк есть возможность снять средства, превышающие сумму ареста", - ответили на жалобу клиентки.

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